Ex-Miss België: “Mijn lief mag dominant zijn in bed, op straat ben ik graag de baas”

Ex-Miss België Joke van de Velde (37) verklapt deze week in Story wat de meest memorabele plek is waar ze ooit van bil ging. “Dat was op vakantie met mijn toenmalige vriend. Witte stranden, azuurblauwe zee ... Na een heerlijk romantisch diner volgde een strandwandeling en hebben we de liefde bedreven op het strand. Op dat moment: perfect!”

Ook over de vraag of ze liever een dominant Grey-type heeft dan wel een brave sloef hoeft Van de Velde niet lang na te denken. “Ik ben geen type om initiatief te nemen tussen de lakens, dus met een te brave man zou er niet veel van in huis komen. Mijn lief mag dus dominant zijn in bed, maar op straat ben ik graag de baas”, lacht ze.

Noa Neal Foto: pvw

De parking van een tankstation

Ook zangeres Noa Neal (31) lijkt van seks in de natuur te houden. “Daar ben ik nog nooit betrapt, maar wel in de wagen op de parking van een piepklein tankstation. De politie tikte op onze ruit omdat de muziek te luid stond én omdat we intussen luidruchtige dingen deden op de passagierszetel.”