Geen partner voor valentijn? Niet getreurd, volgens dit onderzoek ben je beter af als single

Niet getreurd als je Valentijnsdag zonder partner moet zien te overleven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat er enkele psychologische voordelen gepaard gaan met dat single zijn.

Tegen 2030 wordt verwacht dat in ons land de kaap van de 1 miljoen singles wordt bereikt. Dat zijn niet allemaal mensen die in een hoekje zitten te treuren omdat ze geen partner hebben, integendeel zegt psychologe Bella DePaulo, verbonden aan de universiteit van Californië. Meer nog, uit haar onderzoek blijkt dat singles zelfs enkele psychologische voordelen hebben in vergelijking met getrouwde stelletjes.

Bij een vergelijkend onderzoek tussen 814 getrouwde en alleenstaande mensen, bleek dat de singles vaak onafhankelijker en meer gemotiveerd zijn. Ze ontwikkelden zich in de meeste gevallen ook beter als individu, wat werd afgeleid uit hoeveel doelen ze zichzelf stelden en hoeveel ze over hun persoonlijkheid hadden geleerd. En om het plaatje compleet te maken, werden de relaties met met hun familie, vrienden en collega's door singles als waardevoller aanzien. "Eenmaal mensen zijn getrouwd, worden ze vaak meer bekrompen", zegt DePaulo.

DePaulo benadrukt dat er natuurlijk ook wel psychologische en financiële voordelen zijn aan getrouwd zijn, maar ze vindt dat je zelf je weg moet zoeken. "Meer dan ooit kunnen mensen de manier van leven die het best bij hen past achterna gaan. Er is geen blauwdruk voor een goed leven", besluit ze.