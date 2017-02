Belgische kinderarts voor rechter na dood 10-jarig jongetje

Laakdal - De zaak Dean Weerts komt dinsdag voor de rechter in Maastricht. Dat is drie maanden later dan gepland. Kinderarts Magda S. (59) uit Laakdal had zich op 1 november 2016 voor de rechter moeten verantwoorden voor de dood van de 10-jarige jongen uit Born. Magda S. bleek niet in staat naar de rechtbank te komen.

Het Openbaar Ministerie beschuldigt de Belgische kinderarts van nalatigheid. Dean Weerts werd in mei 2013 met ernstige hoofdpijn opgenomen in het toenmalige Orbis-ziekenhuis in Geleen. Volgens een rapportage vertoonde Magda S. tijdens de opname ‘kokervisie’ (ze hield vast aan een foute diagnose). Ook reageerde de arts niet op toenemende zorgen bij ouders en het verplegend personeel.

Hartstilstand

De jongen kreeg een hartstilstand en werd gereanimeerd. Een spoedoperatie in het Maastrichtse AZM kon hem niet meer redden. Dean bleek een hersenbloeding te hebben gehad. Een eerder uitgevoerde scan en operatie zou het leven van de jongen waarschijnlijk hebben gered, bleek uit een rapportage van het Orbis- ziekenhuis.

Vervolging?

Bart Welvaart, raadsman van de arts, stelde eerder dat de dood van Dean niet kan leiden tot vervolging. “Het dossier geeft daar geen aanleiding toe.”

Magda S. werkt inmiddels in het Surinaamse St. Vincentius Ziekenhuis.

