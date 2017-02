VIDEO. Freddy Knoops leidt ons rond op het motorcrossparcours uit ‘Beau Séjour’

Genk - De veelbesproken slotscène van ‘Beau Séjour’ is niet de enige die gedraaid werd op motorcrosscircuit Horensbergdam in Genk. “Actrice Lynn Van Royen (Kato Hoeven, nvdr.) heeft hier zelfs met de motorfiets leren rijden”, zegt Freddy Knoops van motorclub AMC. “Er zijn een tiental draaidagen geweest op het circuit. Als je Leon of Kato met de motor ziet rijden, zijn dat vaak mensen van onze club.”

De basis - zoals zachtjes komen aanrijden - moesten de acteurs ook zelf onder de knie hebben. “Maarten (de acteur die Leon speelt, nvdr.) kon al met een motor rijden. Maar Lynn hebben we hier les gegeven. Ze was er snel mee weg. Voor een wedstrijd is het misschien nog wat vroeg, maar ze kan behoorlijk uit de voeten. Een heel sympathieke actrice trouwens.”

Knoops wordt geregeld aangesproken over de tv-reeks. “In de crosswereld is het geen geheim dat die opnames hier plaatsvonden. Maar ik heb nog geen xtc moeten verkopen, hoewel je daarvoor volgens de reeks bij ons moet zijn.” (lacht)

Als dank voor de hulp bij de opnames kreeg Knoops trouwens de gele motorfiets waarop Kato zich verplaatst in de tv-serie.

