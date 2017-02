Verdachte John V. gebruikte gsm Shashia om valse berichten rond te sturen

De raadkamer buigt zich vandaag over de verdere aanhouding van John V. uit Antwerpen. De 25-jarige wordt verdacht van de moord op Shashia Moreau uit Heist-op-den-Berg. Volgens bronnen dicht bij het onderzoek werd het meisje gewurgd en werd ze vervolgens naakt begraven in de tuin van het appartement van V. in de Van Stralenstraat in Antwerpen-Noord.

Mogelijk werd ze ook verkracht, op haar lichaam werden volgens onze bronnen spermasporen aangetroffen. In de dagen na de moord op het meisje deed V. er alles aan om zichzelf een alibi aan te meten. Hij gebruikte haar gsm om met zichzelf te chatten op Facebook, zo wilde hij de speurders op een dwaalspoor brengen door te laten blijken dat het slachtoffer hun afspraak afgezegd had.

V. stuurde met Shashia's toestel ook sms-berichten naar haar beste vriend en chatte onder zijn eigen naam met de vader van het meisje.

Tijdens zijn verhoren zegt de verdachte volgens welingelichte bronnen dat hij een slecht geheugen heeft. Geconfronteerd met de bewijslast zou hij geschokt gereageerd hebben en verklaard hebben dat hij hoopte dat hij niets gedaan had.