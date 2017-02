Daarom is ‘de Lau’ niet te zien in nieuw seizoen ‘Astrid’

Sinds vorige week is Astrid Coppens (34) opnieuw te zien op VIJF in haar nieuwe programma ‘Astrid’. De realityreeks volgt haar leven in Los Angeles, maar kent één opvallende afwezige: haar broer Laurens ‘de Lau’ Nuyens.

Dat Laurens niet te zien is in de reeks, heeft een eenvoudige reden. “Het lukte hem agendagewijs niet om wat dingen mee te doen”, vertelt Astrid deze week in het weekblad Story. “Laurens woont ook een stuk verder, op ongeveer een halfuur rijden, dus we zien elkaar sowieso minder.”

Kinderwens

In hetzelfde interview doet de televisiepersoonlijkheid nog een opvallende onthulling. Samen met haar man Bram wil ze dolgraag aan kinderen beginnen. “Nu we getrouwd zijn, gaan we volop voor een kindje. Ik ben er helemaal klaar voor”, aldus Bryan.

Daarna deelt ze nog een flinke steek uit naar haar voormalige partner John Bryan, met wie ze in een lastige vechtscheiding verwikkeld is. “Voordat ik met Bram samen was, had ik nooit zo’n moedergevoel, omdat ik niet wist wat echte liefde was. Nu ben ik er zeker van dat onze relatie voor eeuwig is, anders zou ik niet aan kindjes beginnen.”