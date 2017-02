“Ik kneep in haar hand, en zij kneep drie keer terug. Gewoon om ‘ja’ te zeggen.”

In ‘Blind Getrouwd’ zagen we maandagavond hoe het vierde en laatste koppel elkaar, met klamme handjes, het jawoord gaf. Het waren de 26-jarige notarieel juriste Sally uit Melsele en de 28-jarige planning coördinator Mathias uit Elsene.

“Mijn eerste indruk was goed”, reageert een goedlachse Sally. Ook Mathias lijkt best tevreden met de keuze van de experten. “Ik ben aangenaam verrast. Ze heeft vooral mooie ogen”, luidt het van zijn kant. “Ik kijk er wel echt naar uit om te drinken”, gaat hij even later in de auto verder.

Foto: VTM

Fotoshoot

Eens de vier koppels getrouwd zijn, is het tijd voor de huwelijksfoto’s. Veerle lijkt het eerst wat moeilijk te hebben om al zo veel fysiek contact te maken, maar ontdooit even later wanneer Nick zich helemaal geeft bij het poseren.

Tine moet nog altijd toegeven dat Ben eigenlijk helemaal haar type niet is. “Voor mij is het er gewoon nog niet, kussen en handjes geven.” De fotoshoot verloopt voor de twee iets moeizamer. “Naar elkaar kijken is heel raar”, ondervindt Ben. “Een kusje, moet dat?” vraagt Tine even later.

Bij wie het echt lijkt te klikken, is het duo Nicolas en Evelien. Sympathieke flapuit Nicolas komt overal mee weg en dat lijkt Evelien te appreciëren. Van zenuwen lijkt geen sprake meer wanneer ze aan hun fotoshoot beginnen. “Haar lichaam aanraken voelde heel juist”, aldus Nicolas. “Als je onmiddellijk fysieke aantrekking voelt voor iemand, vind je het ook niet erg om ze aan te raken. Op een gegeven moment kneep ik in haar hand, en zij kneep drie keer terug. Gewoon om te zeggen: ‘ja, ik ook’.”

Avondfeest

Aan de feesttafel blijkt gaat vooral Nicolas door merg en been met een mooie speech voor zijn kersverse echtgenote. “Ik herinner mij nog als vandaag onze eerste kennismaking. Toen ze binnenkwam, viel alle last van mijn schouder. Ik was heel gelukkig, dat mag iedereen weten.” Dan pinkt hij een traantje weg. “Ik kan alleen maar voor mezelf spreken als ik zeg dat ik er alle voor zal doen dat dit experiment slaagt. Ik wil ook mijn ouders bedanken, die mij altijd op de eerste plaats hebben gezet.”

“Op de belangrijke momenten hebben wij constant elkaar hand vast”, bekent Nicolas. Ook Evelien ziet het helemaal zitten en wil er keihard voor gaan. Tijdens de openingsdans en op vele andere momenten wordt er al heel wat spontaan gekust, tot groot jolijt van de aanwezige gasten.

Eens de spanning is weggezakt, voelt ook Nick zich op het avondfeest steeds meer op zijn gemak. “Iedereen zegt dat het lijkt alsof we elkaar al tien jaar kennen. Zelfs na een paar uur, vind ik het echt knap dat we al zoveel plezier maken en heel de tijd lachen.”

Foto: VTM

Ook bij Sally en Matthias lijkt er een klik. “Ik ben geïntrigeerd door hem. Hij gaat op dezelfde manier met zijn vrienden om als dat ik dat met mijn vrienden doe”, legt Sally uit. “Het blijft een sprookje, maar ik heb wel het gevoel alsof we superhard aan het daten zijn. Ik ben mezelf, ik hoop hij ook, maar het gaat echt goed.”

Foto: VTM

Alleen bij Tine en Ben is de openingsdans pijnlijk houterig. In de auto biecht Tine op dat er in het begin een “oei” door haar hoofd ging, maar dat ze anderzijds ook niet gelooft in liefde op het eerste gezicht. Ben laat weten dat hij blij is met haar eerlijkheid.