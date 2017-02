Heusdense verrast haar man met persoonlijk valentijnfilmpje in Kinepolis

Heusden-Zolder - Je geliefde trakteren op een romantisch bioscoopbezoek is in België nog steeds een van de meest populaire uitjes op Valentijnsdag. Maar voor Klara Croes uit Heusden-Zolder mag het op 14 februari duidelijk nog iets romantischer. In samenwerking met Sunweb en Kinepolis, maakte Klara een persoonlijk en emotioneel filmpje om haar man Kris Swerts te bewijzen hoeveel ze van hem houdt. In het filmpje, dat op groot scherm bij Kinepolis getoond werd, komen niet alleen Klara, zijn beste vrienden en de Belgische DJ Peter Luts voorbij, maar eveneens zijn grote wielerhelden Tom Dumoulin, Roy Curvers en Zico Waeytens van Team Sunweb.

Kris, die na een zwaar fietsongeval, een paar jaar geleden, lange tijd in het ziekenhuis doorbracht en moest revalideren, werd nietsvermoedend naar Kinepolis Hasselt gelokt. Hij verwachtte daar mee te werken aan een verborgen cameragrap voor zijn goede vriend, de Belgische DJ Peter Luts. Wanneer Peter zelf op het grote scherm verschijnt, beseft Kris dat hijzelf de man is die verrast wordt.

Zwaar ongeval

“Ik wou altijd al iets heel speciaal doen voor mijn man,” vertelt een dolgelukkige Klara, “Kris brengt minstens evenveel tijd op zijn fiets door als een gemiddelde profwielrenner. Na een zwaar ongeval heeft hij hard gewerkt om zijn passie, fietsen, opnieuw te kunnen uitoefenen. Daarom wou ik hem een onvergetelijk Valentijnscadeau geven: een fietsvakantie met zijn beste vrienden. Sunweb en Kinepolis waren meteen bereid om mee te werken en brachten me in contact met zijn grote wielerhelden Tom Dumoulin, Roy Curvers en Zico Waeytens van Team Sunweb.”

Verrassing

De avond nam echter een heel andere wending dan Klara zich had voorgesteld. Kinepolis en Sunweb sloegen de handen in elkaar om ook haar een onvergetelijke Valentijn te bezorgen. “We waren zeer ontroerd door Klara’s verhaal en we wilden daarom graag meewerken, maar we vonden ook dat Klara zelf een Valentijnsverrassing verdiende,” vertelt Anaïs Tamboryn, Product Manager bij Kinepolis, “Daarom mag Klara binnenkort een volledige bioscoopzaal vullen met haar vriendinnen om de dag erna op vakantie te vertrekken dankzij Sunweb, all inclusive.”