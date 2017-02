Genkenaar ketent verwaarloosde hond vast in hok doordrenkt van mazoutgeur

Genk / Houthalen-Helchteren - Een hondenvanger heeft afgelopen donderdag een loslopende Turkse herdershond gevonden in de Voornstraat in Houthalen. De hond had rond zijn nek een stuk gebroken ketting hangen van ongeveer 7 meter lang. Zijn eigenaar kreeg in het verleden al acht boetes voor het laten loslopen van zijn huisdier.

De hond werd aangetroffen in de buurt van een bedrijf van de vriend van de eigenaar van het dier. Die had hem daar vastgeketend in een zwaar onderkomen hok dat doordrenkt was van mazoutgeur. De hond had ook doorligwonden.

Een hondenvanger bracht het dier naar het asiel van Genk. Hij wordt in beslag genomen. De eigenaar krijgt een pv, en zijn vriend wordt geverbaliseerd voor een inbreuk op de dierenwelzijnswet.