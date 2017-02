Lokeren stalt Melnjak bij ex-club

Sporting Lokeren heeft maandag bekendgemaakt dat het de Kroaat Dario Melnjak tot het einde van het seizoen verhuurt aan zijn ex-club Slaven Belupo. De Waaslanders delen ook mee dat de overeenkomst met Besart Abdurahimi ontbonden wordt. De Macedonische international trekt naar Shkendija, zoals de Macedonische vicekampioen zondag al bekendmaakte.

De 24-jarige Melnjak kwam in 1,5 seizoen op Daknam tot 17 optredens. In de heenronde verhuurde Lokeren de verdediger aan het Azerbeidzjaanse Neftchi Bakoe. Hij keert nu terug naar Slaven Belupo, de club waar Lokeren hem in januari 2015 wegplukte. Belupo bedong ook een aankoopoptie.