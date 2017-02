Werfdoeken worden valentijnsboodschappen

Bree - Momenteel wordt de kleine ring rond het centrum van Bree helemaal heringericht. Stadsbestuur en aannemers communiceren over het verloop van de werken met de bevolking -onder meer- via boodschappen op grote werfdoeken.

Met Valentijnsdag in het verschiet, besloot men een paar werfdoeken bij de Grauwe Torenwal aan valentijnswensen te wijden. Burgemeester Liesbeth ‘Valentina’ Van der Auwera (CD&V) legt uit. “Mijn tweede naam is inderdaad ‘Valentina’ en toen de mensen van onze communicatiedienst met het idee van een valentijnswand op de proppen kwamen, vond ik dat dus meteen een keigoed idee”, lacht de Breese burgemeester. “We hebben onmiddellijk enkele werfdoeken voorzien waarop voorbijgangers valentijnswensen kunnen uitwisselen. De reacties zijn enorm positief.” Daar zijn Wiktoria en Grazia het helemaal mee eens. “We hebben al twee boodschappen uitgewisseld”, vertellen de vriendinnen. “Elk apart een boodschap voor onze respectievelijke vriendjes en een gezamenlijke boodschap van en voor ons twee. Je smelt toch helemaal weg als je die boodschappen hier leest. Keilief en goed gedaan van de stad!”