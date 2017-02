De Wever onthult maandloon van partijgenoot: “In private sector zijn die weddes gewoon”

Antwerps schepen Koen Kennis verdient 7.237 euro netto per maand. Dat heeft burgemeester Bart De Wever maandagnamiddag bekendgemaakt.

“Dat is een flinke wedde”, zegt De Wever aan VTM, “maar hij is iemand die uit de private sector is overgekomen naar de politiek, met de weddes die men daar gewoon is, precies om dit soort dingen te kunnen doen. Hij is iemand die bedrijfsbeheer goed kent. Ik ben daar niet in beslagen en ga dan ook zelf niet in die intercommunales zitten en stuur liever hem er naartoe om de belangen van de stad en de gemeenschap te bewaken. Als mensen er echt voor werken, dan mogen ze er ook iets aan verdienen. Als men vindt dat dat te veel is, geen probleem, dan moet men dat reguleren en dan wordt het minder.” De Wever geeft ook aan dat Kennis zijn belastingbrief maandag nog openbaar zal maken.

Oppositiepartij Groen had eerder gevraagd dat Kennis alle vergoedingen openbaar maakte die hij ontvangt voor het bekleden van zijn veertig mandaten.

Wat verdient John Crombez?

John Crombez was de eerste die na het losbarsten van het Gentse PubliPart-schandaal voorstelde om alle mandaten en bijhorende vergoedingen van politici over de partijgrenzen heen bekend te maken. Het was dan ook logisch dat hij transparant is over zijn eigen inkomsten.

Crombez bekleedt vijf bezoldigde mandaten. “Toen hij voorzitter werd, stelde hij zelf voor zijn voorzitterswedde te beperken tot die van een fractieleider”, zegt zijn woordvoerder Sara Vandecruys. Hoeveel hij daar van af deed, weet ze niet precies. “Laat ons zeggen dat de vroegere voorzitterswedde overeenkwam met het loon van een minister”, aldus Vandecruys. “Nu houdt hij 6.700 euro over per maand. Dat is het nettobedrag voor afhouding van belastingen.”

Daarnaast zetelt Crombez in de gemeenteraad van Oostende. Dat levert hem 150 euro op per zitting. Hij heeft ook nog drie deeltijdse lesopdrachten onder meer aan de universiteiten van Gent en Hasselt , wat hem ongeveer 400 euro per maand oplevert. Die laatste som geeft hij weg aan goede doelen en verenigingen.