THES Sport heette weer heel even HVV Hulst

Tessenderlo - Een vijftigtal ex-spelers, trainers, bestuurders en sympathisanten van wijlen Heidebloem VV Hulst haalden zaterdag talrijke herinneringen op voor, tijdens en na de wedstrijd THES Sport-Bocholt.

HVV Hulst wijzigde bijna achttien jaar geleden bij de verhuis naar het Sportpark in Tessenderlo zijn naam in THES (Tessenderlo, Hulst, Engsbergen, Schoot) Sport maar tot een fusie met Penarol Engsbergen kwam het uiteindelijk pas vorig jaar. Intussen is het THES-verhaal een absolute voltreffer geworden, tal van ex-spelers en bestuurders uit Hulst behoren nog steeds tot de drijvende krachten van de ambitieuze amateurclub. Zij organiseerden zaterdag een geslaagde reünie in 'roewet en blaat', volgens de Loewejse Metschijters vooral met 'veul lawaat'. De thuiszege van THES deed het feestje alvast uitlopen tot in de vroege uurtjes.