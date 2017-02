Van Avermaet mikt op zege in Oman, Merckx gelooft in sterke Boonen

Van Avermaet: “Ik beschik nog niet over dezelfde conditie als vorig jaar. Maar heel groot is mijn achterstand niet.” Foto: Tour of Oman

De Ronde van Oman start morgen/dinsdag met een vlakke rit voor sprinters. “Ik zie weinig kansen in die openingsrit”, blikte Greg Van Avermaet (BMC) maandag vooruit, “maar er zijn wel drie andere ritten waar ik mee hoop te doen voor de zege.”

Van Avermaet won nog nooit een rit in Oman, maar stond er wel al regelmatig op het podium. Vorig jaar werd hij tweede in de etappe naar het Ministry of Turism en derde in Quriyat. Ook was er nog een zesde plaats naar Al Bustan. “Die ritten staan nu opnieuw op het programma. Graag zou ik er opnieuw mee willen doen voor de zege. Ik zie ook dat het deelnemersveld minder hoog ligt. Zo won Edvald Boasson Hagen vorig jaar twee etappes en is hij er nu niet bij. Er zijn hier nog wel een paar sterke jongens, maar ik mag me daar zeker tussen plaatsen om mee te doen voor de zege.”

Ritje meegraaien

Van Avermaet liep door een enkelbreuk in het najaar een kleine maand vertraging op in zijn trainingsopbouw richting het voorjaar. “Ik beschik nog niet over dezelfde conditie als vorig jaar”, geeft de olympisch kampioen toe, “maar heel groot is mijn achterstand niet. Het kan ook geen kwaad om wat later in vorm te komen. Ik maak me alleszins geen zorgen. Het gevoel in mijn eerste rittenkoers, de Ronde van Valencia, was wel goed. We wonnen met de ploeg de ploegentijdrit en ik droeg zelf ook een paar dagen de leiderstrui. Ik voel dat ik nog niet top ben, maar ik kom vooral naar hier om de conditie verder bij te schaven en uiteraard, waar ik kan, hoop ik wel een ritje mee te graaien. Dat doet altijd deugd. Natuurlijk, mijn grote doelen komen later, vanaf Milaan-Sanremo, dus top moet ik hier niet zijn.”

Ook Tom Boonen is van de partij in Oman, net zoals Alexander Kristoff, beide concurrenten voor de voorjaarsklassiekers. “We koersen wel samen hier in hetzelfde peloton, maar ik denk niet dat we hier op dezelfde ritten mikken”, aldus Van Avermaet. “Tom en Alexander zullen sprinten in de eerste en laatste rit wellicht. Daar trekken we de kaart van Jempy (Drucker), ik mik meer op die andere etappes.”

Merckx: “Ik geloof in sterke Boonen”

Eddy Merckx, medeorganisator van de Ronde van Oman, kijkt uit naar de start van de achtste editie en gelooft dat Tom Boonen zich wel een paar keer zal tonen in enkele etappes.

“Het zijn zijn laatste koersweken en wij zijn wel heel tevreden dat hij hier van de partij is in Oman”, aldus Merckx. “Het is een topper die we aan ons deelnemersveld kunnen toevoegen, dat is voor een organisatie zeker niet onbelangrijk en het doet ons alleszins veel plezier dat hij hier is.”

Tom Boonen was dan wel niet aanwezig op het persmoment in Oman met enkele andere toppers zoals Alexander Kristoff, Greg Van Avermaet, Romain Bardet en Fabio Aru, Eddy Merckx zag nog voor de start van de rittenkoers wel al een bijzonder gretige kopman van Quick-Step Floors. “Hij won een etappe in Argentinië”, aldus Merckx, “hij is goed op dreef en ziet er al bijzonder scherp uit. We wensen hem allemaal een vijfde kassei toe in Roubaix, maar ik geloof erin dat hij ook daarvoor zich nog zal tonen.”

“Ja, hij kan Roubaix op zijn leeftijd nog winnen”, aldus nog de Kannibaal. “Als je ziet dat hij vorig jaar tweede werd na een moeilijke voorbereiding, kan hij dit jaar zeker winnen. Hij heeft zijn ervaring, zijn koersinzicht en het is de klassieker die hem het beste ligt in het voorjaar.”

