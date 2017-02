Meisje (4) met zeldzame ziekte steelt alle harten

De vierjarige Leah Carroll uit Californië heeft al wat meegemaakt in haar nog jonge leven. Al van toen het meisje zes maanden oud was, lijdt ze aan een zeldzame bloedziekte waardoor ze het gros van haar leven voorlopig in een ziekenhuis doorbracht. Gelukkig toont een schattige video met haar in de hoofdrol dat ze een doorbijtertje is dat haar lach niet is verloren.