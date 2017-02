Stuk plastic betekende bijna gewisse dood voor dit hert

In Maastricht hebben verzorgers een hert uit het stadspark van een gewisse dood gered. ‘Baas’ had een stuk plastic in zijn bek zitten en zo kon hij niet meer eten of drinken. Het was een alerte voorbijganger die de beheerders van het park op de hoogte bracht.

Het plastic bakje dat in Baas’ bek gekneld zat, werd wellicht over het hek gegooid door een voorbijganger. Het plastic bakje zat zo stevig rond de onderkaak gekneld dat het de dierenarts alle moeite van de wereld kostte om het onding te verwijderen. Het hert moest met vier inspuitingen verdoofd worden voordat hij het bakje kon verwijderen. Baas heeft een wonde in zijn gehemelte, maar stelt het verder goed.