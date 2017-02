Ook Europaschool Genk doet mee met Rollebolle

Kolderbos

Genk - Op donderdag 9 februari hebben we met de 3de kleuterklas deelgenomen aan ‘Rollebolle’. Het ‘Rollebollelied’ hadden de kleuters reeds in de turnles geoefend.

Rollebolle bestaat uit 10 activiteiten die zeer uitdagend zijn voor kleuters. In de bouwhoek konden ze bouwen met grote blokken en puzzels maken. In andere hoeken mochten de kinderen dan weer klimmen en klauteren, schommelen en wiebelen, springen, lopen, stappen,… Alle oefeningen duurden ongeveer een 8 minuten. Rollen op wielen en rijden op wielen, en dan ook nog eens hun evenwicht oefenen, daar waren veel concentratie en uithouding voor nodig. De twee favorieten waren de stormbaan (springkasteel) en het doolhof. Dat doolhof leek ook op een rups: de kleuters kropen er in langs zijn bek en kwamen er aan de achterkant weer uit. Op de stormbaan was het weer klimmen en klauteren geblazen, eenmaal boven mochten ze naar beneden glijden. Dat was spanning en sensatie ten top. Na een zeer leuke namiddag keerden de kleuters moe maar tevreden terug naar de school.