Sparvoc Lanaken stuurt Haasrode met lege handen terug

Lanaken - Sparvoc Heren A nestelen zich op de 3e plaats in de 1e divisie heren A reeks na 3-0 winst tegen Volley Haasrode Leuven B.

Bij Haasrode ontbrak libero Neerinckx en hoofdaanvaller Sterkens. Sparvoc begon echter zwak aan de wedstrijd met maar liefst 7 opslagmissers. Via 4-8 slaat Haasrode de eerste kloof. Conings roept zijn maats tot de orde en samen Poosen zet hij eindelijk de receptie van Haasrode onder druk. Jehoul en Paulissen deden dan weer al blokkerend hun duit in het zakje.. Bij 16-15 heeft Sparvoc opnieuw de touwtjes in handen en Letihon duwt door naar 21-17 en 25-20 setwinst.

In de tweede set is Sparvoc meteen bij de les. Letihon vuurt enkele bommen af vanop de servicelijn, 8-5. Haasrode met speler/coach Smeets geven nog niet op en knokken terug naar 11-11. Conings steekt een tandje bij en de ingekomen Hulselmans dirigeert zijn aanvallers naar 16-11. Sparvoc controleert via een hoge servicedruk en een lage foutenlast in de aanval

Set 3 start gelijk opgaand. Maar Haasrode maakt te veel fouten om Sparvoc te bedreigen, 16-11. Paulissen blijft alert aan het net, blokt samen met de ingekomen Grootaers naar 21-12 en slaat de eerste matchbal tegen het parket.Een verdiende zege voor Sparvoc, met bij momenten knap spel.Sparvoc Lanaken: Poosen, Letihon, Paulissen, Jehoul, Conings, Hupperts Libero: PanisKwamen in: Hulselmans, GrootaersVHL B: Devroey, Verwimp D, Aussems, Smeets, Van Assche, Bourgouis Libero: StroobantsKwamen in: Derom, Verwimp M

Foto's: Willy Cortleven - wja-foto.be