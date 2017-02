Sp.a wil extra vergoeding voor burgemeesters en schepenen in intercommunales schrappen

Brussel - Sp.a gaat bekendmaken welke lokale mandatarissen allemaal in intercommunales zetelen en welke vergoedingen ze daarvoor krijgen. Daarnaast stelt de partij voor de extra vergoeding die burgemeesters en schepenen krijgen in intercommunales te schrappen. Dat is maandag beslist op het sp.a-partijbureau.

Met het Publipart-verhaal zit de sp.a in het oog van de storm. De partij komt daarom met een pakket maatregelen en voorstellen. Zo is het volgens partijvoorzitter John Crombez de bedoeling dat alle lokale sp.a-mandatarissen onmiddellijk bekendmaken in welke intercommunales ze zetelen en welke vergoeding ze daarvoor krijgen.

Tegen 11 maart wil de partij ook naar “de rest” kijken. Het gaat dan bijvoorbeeld om mandaten in andere en afgeleide structuren van intercommunales. Die oefening wil Crombez grondig doen.

Fors inperken

Tegelijk willen de Vlaamse socialisten ook in het Vlaams Parlement stappen zetten. Zo dient sp.a-fractieleider Joris Vandenbroucke een voorstel in om het aantal mandaten bij intercommunales fors in te perken (tot maximaal 10 per intercommunale) en ze bovendien onbezoldigd te maken voor schepenen en burgemeesters.

Vandenbroucke: “Intercommunales zijn er om taken efficiënter uit te voeren in samenwerking tussen verschillende gemeenten. Burgemeesters en schepenen die daar hun gemeente vertegenwoordigen, doen dat als onderdeel van hun job en moeten er niet extra voor betaald worden”.

Tot slot wil de sp.a dat intercommunales in hun jaarverslag per individuele bestuurder een overzicht publiceren van het aantal bijgewoonde vergaderingen en de vergoedingen die daartegenover staan.