Parket vindt geen bewijzen tegen messtekende Aquino’s

Maasmechelen - Het openbaar ministerie heeft maandag in Tongeren zes maanden cel gevorderd voor twee leden van de beruchte Maasmechelse familie Aquino. Francesco (33), zoon van de vermeende peetvader Raf, en zijn oom Giancarlo (52) stonden terecht voor het toebrengen van slagen en verwondingen in Maasmechelen op 20 maart 2014 aan café Circolo Acli. Een slachtoffer kreeg een messteek in de hartstreek en werd met levensbedreigende verwondingen afgevoerd. “Er zijn geen bewijzen dat de twee verdachten de messteek hebben toegebracht. Er is geen getuigenis over,” aldus de procureur, die wel een straf vorderde voor de vechtpartij op zich.

De feiten speelden zich af aan café Acli waar de Italiaanse gemeenschap zich verzamelde voor de voetbalwedstrijd Juventus-Fiorentina. Een tweetal bezoekers had duidelijk te diep in het glas gekeken. Ze kregen al snel ruzie in de zaak en begonnen daarop enkele wagens op de parking te beschadigen. Ook de auto van Francesco moest eraan geloven. “Die mannen waren gans begaaid,” aldus de jongste verdachte die twee maanden in voorhechtenis zat en volgens zijn advocaat daardoor zijn job verloor. “Ik heb gevochten en ben weggegaan,” luidde het. Niet veel later kwam hij terug in het gezelschap van zijn oom die hij ontmoette in een ander café. “Ik ging mee om hem te beschermen,” aldus Giancarlo, die net als zijn neef niet terecht stond in het groot drugsproces rond zijn familie.

Eens terug op de parking kwam het opnieuw tot een gevecht met een zwaargewonde tot gevolg. Volgens het parket kregen de twee dronkaards ruzie met de Aquino’s en was de aanleiding te zoeken in de relationele sfeer. “Opvallend was dat de plaats delict al na twee uur gepoetst was. Een fles javel is zelfs in een vuilnisbak gevonden. Bovendien verklaart niemand iets van de steekpartij gezien te hebben. Zelfs het slachtoffer weet het niet. Is er misschien druk op de getuigen gezet? Ik kan in elk geval niet bewijzen dat zij de messteek toegebracht hebben, want het slachtoffer had ruzie met meerdere bezoekers. Ik vorder zes maanden cel en 100 euro boete voor de vechtpartij,” sprak de procureur.

Advocaat Mathieu Oosterbosch vroeg opschorting van straf voor zijn cliënt. “Dit was een alledaagse vechtpartij. Bovendien hadden de anderen het ook aan de stok gekregen met nog 20 omstaanders.” Bert Partoens ging voor Giancarlo voor de vrijspraak. “Er is geen bewijs dat Giancarlo klappen uitgedeeld heeft. Hij was er om zijn neef tegen te houden. Bovendien heeft ook hij twee maanden in voorhechtenis gezeten.”

Vonnis op 13 maart.