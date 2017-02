Meghan Markle laat weer van zich horen

De Amerikaanse actrice Meghan Markle, de laatste tijd beter bekend als de vriendin van prins Harry, heeft opnieuw van zich laten horen via Instagram. De 35-jarige ster plaatste een foto van haar voeten op de sociale netwerksite.

De voorbije twee maanden was het stil op het profiel van Meghan Markle. Ze leefde onder de radar sinds haar relatie met de Britse prins Harry werd bevestigd en de twee in het oog van een mediastorm terechtkwamen.

Afgelopen zondag maakte ze echter een comeback in platte schoenen met kattensnoetjes van ontwerpster Charlotte Olympia. Bij de foto hoort ook een heel duidelijke boodschap. Op de straatstenen staat #NoBadenergy geschreven, wat letterlijk vertaald betekent dat Markle geen zin heeft in slechte energie.



Sending good vibes - always in all ways #nobadenergy #bethechange Een foto die is geplaatst door Meghan Markle (@meghanmarkle) op 12 Feb 2017 om 11:46 PST



In het bijschrift van de foto laat ze weten dat ze altijd goede vibes wil brengen. Altijd en op allerlei manieren. Het kiekje verzamelde in een recordtijd meer dan 30.000 likes en honderden positieve reacties van haar bijna anderhalf miljoen volgers. Nog een recent nieuwtje: Meghan en prins Harry zouden momenteel heel veel tijd met elkaar doorbrengen. Als de actrice niet op de set staat, vliegt ze naar hem toe. “Ze wonen bijna samen”, vertelde een bron aan The Sun.