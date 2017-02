Eerste Belgische jihadist veroordeeld voor moord in Syrië: 28 jaar cel

De 23-jarige Hakim Elouassaki (23) uit Vilvoorde is veroordeeld voor moord in Syrië. Hij kreeg maandagvoormiddag voor de correctionele rechtbank van Antwerpen een straf van 28 jaar cel.

De correctionele rechtbank heeft hiermee voor het eerst een teruggekeerd Syriëstrijder veroordeeld voor een terroristische moord die hij in Syrië heeft gepleegd. Hij werd ook veroordeeld voor terroristische gijzeling. Naast de gevangenisstraf van 28 jaar wordt Elouassaki ook 10 jaar ter beschikking gesteld van de strafuitvoeringsrechtbank.

Vijf andere Syriëstrijders werden vrijgesproken. Zij werden gelinkt aan een onthoofdingsfilmpje, maar de rechtbank zag te weinig bewijzen voor hun betrokkenheid.

Geraakt door granaat

Hakim Elouassaki trok eind 2012 naar Syrië. Hij volgde een van zijn broers, die eerder al naar daar vertrokken was om er mee te strijden met ISIS (en later ook in Syrië sneuvelde). In telefoongesprekken met zijn vriendin in België, melde hij dat hij mensen gedood had en stoefte hij daarover. Nadien, in april 2013, werd Elouassaki zelf geraakt door een granaat. Hij kreeg een scherf in zijn hoofd, waarna hij naar ons land terugkeerde. Hij raakte gedeeltelijk verlamd. Tot op vandaag kampt hij daardoor met fysieke en psychische problemen.

Houssein Elouassaki , een van de broers van Hakim. Foto: RR

De twintiger stond aanvankelijk ook terecht tijdens het ShariaForBelgium-proces, maar de correctionele rechtbank van Antwerpen had beslist om het aandeel van Elouassaki af te splitsen van de rest van dat terrorismedossier. Op vraag van zijn advocaten werd hij eerst in observatie geplaatst om te bepalen of Elouassaki toerekeningsvatbaar was.