Chaos op de weg: na urenlange file naar Antwerpen, nu ook aanschuiven naar Brussel

Na de meer dan twee uur file richting Antwerpen, door een ongeval ter hoogte van Wommelgem, is de situatie weer genormaliseerd, meldt het Vlaams Verkeerscentrum. “Als je van Hasselt richting Gent moet, ga je best terug over Antwerpen en niet meer via Brussel”, zegt Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

“Rond 6u was er inderdaad zo’n 2 uur tijdsverlies richting Antwerpen en raadden we de mensen aan om vanuit Limburg via Brussel te rijden.” Ondertussen heeft die situatie zich omgekeerd. “Door de drukte op de E40 en E314 richting Brussel, raden we de mensen die vanuit Limburg naar het oosten moeten toch aan om weer via Antwerpen te rijden”, aldus Bruynickx.

“De opgebouwde file raak je niet op 1-2-3 kwijt. Er staat nog wel wat file richting Antwerpen, maar ondertussen is er ook een ongeval gebeurd in Brussel, dus het advies om om te rijden is vervallen.”

