Knicks sluiten tumultueuze week af met knappe thuiszege tegen Spurs

De New York Knicks hebben een week vol tumult en incidenten afgesloten met een knappe thuisoverwinning tegen San Antonio Spurs. De Knicks versloegen de nummer twee van de Western Conference in de NBA zondagavond met 94-90.

Carmelo Anthony tekende bij de Knicks voor 25 punten. De 32-jarige Amerikaan was eerder in de week nog onderwerp van een cryptisch en veelbesproken bericht dat Lakersvoorzitter Phil Jackson op Twitter zette. Het versterkte de geruchten over een mogelijk vertrek van Anthony uit New York. Op woensdag werd oud-speler Charles Oakley uit Madison Square Garden gezet, nadat hij op de tribune ruzie had gemaakt met eigenaar James Dolan van de Knicks. Na al die ophef en vier nederlagen op rij had de geplaagde ploeg uit New York zondag eindelijk weer eens wat te vieren.

Voor de Knicks was het de 23e zege van het seizoen. Ze verloren ook al 33 keer. De tweevoudige NBA-kampioen staat voorlopig twaalfde in de Eastern Conference. Een plaats in de play-offs (met de top acht) halen, wordt een lastige klus.

Toronto Raptors, dat zo sterk aan het seizoen was begonnen, liep zondag tegen Detroit Pistons al tegen de tiende nederlaag in de laatste veertien duels aan, 101-102. DeMar DeRozan miste in de slotseconde een kans om de Raptors alsnog aan de winst te helpen.