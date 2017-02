Adeles eerbetoon aan George Michael gaat helemaal de mist in

Zangeres Adele zou tijdens de Grammy’s afgelopen zondag een eerbetoon brengen aan de overleden zanger George Michael, maar dat draaide niet uit zoals gepland. De zangeres kampte met ‘technische problemen’ en moest haar optreden noodgedwongen onderbreken.

“Ik weet dat het live is, sorry”, liet Adele halfweg het nummer ‘Fast Love’ weten. Haar gevloek nadien was niet te horen omdat de organisatie snel het geluid uitschakelde. Adele vroeg daarop of ze opnieuw mocht beginnen en begon voor een tweede keer aan dezelfde act.

Opvallend: vorig jaar waren er ook al problemen tijdens het optreden van Adele. Toen klonk ze bij momenten behoorlijk vals. “De volgende keer dat ik geluidsproblemen heb, ga ik gewoon opnieuw beginnen en zeggen “sorry, dit lukt niet voor mij”, en anders ben ik weg!”, reageerde ze destijds in een interview. Die belofte heeft ze in elk geval gehouden.

George Michael overleed op kerstdag vorig jaar op 53-jarige leeftijd.