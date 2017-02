Nieuw bestuur moet orde op zaken stellen bij Turkse FC

Afgelopen donderdag werd een delegatie van Turkse FC ontboden bij de Limburgse voetbalbond. Met klare taal werd daar duidelijk gemaakt dat wanneer er zich dit seizoen nog een ernstig feit voordoet Turkse FC volgend seizoen niet aan de competitie zal mogen starten.

“En deze waarschuwing nemen we zeker ter harte. We willen dan ook alle rotte appels uit de club verwijderen”, geeft Raymond Ponet, die samen met voorzitter Kaya en vijf andere leden de nieuwe bestuursgroep bij Turkse FC vorm geeft. “We zullen dit seizoen tijdens de wedstrijden regelmatig controle krijgen waarna de bond de situatie opnieuw zal evalueren.”

“Er is door een aantal mensen keihard gewerkt om de financiële put te dichten. Ik denk dan ook dat we momenteel één van de financieel gezondste clubs uit tweede provinciale zijn. Met ons nieuw bestuur willen we nu ook intern schoon schip maken. Ook de trainer Ismail Kaya werkt daar met de spelersgroep aan. We zullen geen beroep meer doen op de rotte appels.”