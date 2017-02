Adele grote winnares Grammy’s: “Beyoncé verdient prijs meer”

De Britse muzikant David Bowie, die vorig jaar in januari is overleden, heeft zondagavond (plaatselijke tijd) op de Amerikaanse awardavond van de muziekindustrie in Los Angeles postuum vijf Grammy’s gekregen. Adele, een andere Britse zangeres, is de winnares van de avond. Zij won de Grammy voor beste album, beste nummer en beste performance. Opmerkelijk was dat Adele haar award voor beste album - “25” - niet aanvaardde omdat ze vond dat die eer Beyoncé te beurt viel.

Op voorhand was al duidelijk dat het tijdens de 59ste editie van de Grammy Awards een tweestrijd ging worden tussen Adele en Beyoncé, die vorig jaar “Lemonade” uitbracht.

In afwachting van de meest prestigieuze prijzen haalde David Bowie alle vijf de Grammy’s waarvoor hij genomineerd was binnen. Zo ging de award voor beste rocknummer naar Bowie’s “Blackstar”.

Foto: AFP

De rapper Chance The Rapper werd verkozen tot beste nieuwe artiest en dat is ook best opmerkelijk te noemen omdat het nog maar de eerste keer sinds 2004 en Outkast is dat een rapper met deze Grammy bekroond wordt.

Dan was het de beurt aan Adele om haar prijzenkast nog wat te vullen. Haar nummer “Hello” werd verkozen tot beste nummer en single van het jaar. Tot haar eigen verbazing kreeg ze ook de Grammy voor beste album van het jaar. Maar tijdens haar speech liet ze weten deze niet te aanvaarden omdat ze vond dat Beyoncé die prijs meer verdiende.

In de tussentijd was er natuurlijk ook nog tijd voor muzikale intermezzo’s. Daarin ging veel aandacht naar de vorig jaar en dit jaar overleden muzikanten. Adele bracht, tot twee keer toe, een muzikale ode aan haar landgenoot George Michael. Bruno Mars kroop dan weer in de huid van Prince. Maar ook Leonard Cohen werd natuurlijk niet vergeten.