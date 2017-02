Minder lichtgewichten en meer roeisters op Spelen 2020

Het voorbije weekeinde organiseerde de Internationale Roeifederatie (FISA) in Tokio een Buitengewoon Congres. Bovenaan de agenda stonden de volgende Olympische Spelen, die in 2020 in de Japanse hoofdstad plaatsvinden.

De FISA ging in op twee ernstige bemerkingen van het Internationaal Olympisch Comité en wijzigde dus drastisch in het wedstrijdprogramma. In het programma van het lichtgewichtroeien werd stevig gesnoeid. De vier zonder stuurman voor de lichtgewichten werd uit het wedstrijdrooster geschrapt. Dat betekent dat net zoals bij de vrouwen de mannen lichter dan 70 kilogram (ploeggemiddelde) nog slechts kunnen starten in de lichte dubbeltwee.

Om meteen ook aan de genderwens van het IOC tegemoet te komen, werd aan het programma van de vrouwen in de open categorie dan wel een nummer toegevoegd, namelijk de vier zonder stuurvrouw. Net als de mannen kunnen de vrouwen zo in zes boottypes starten.

Obreno

Gwenda Stavens, voorzitter van de Koninklijke Belgische Roeibond, gaf aan dat ook de “Belgische zaak” aan bod kwam. De Belgische lichte dubbeltwee met Niels Van Zandweghe en Tim Brys won vorig jaar wel de laatste olympische kwalificatierace, maar mocht toch niet naar Rio omdat ook Hannes Obreno zijn kwalificatierace in de skiff won. Brys en Van Zandweghe werden het slachtoffer van de drang naar mondialisering.

Om die te optimaliseren mocht er zich in de sterk bezette Europese olympische kwalificatieraces slechts één boot per land voor Rio plaatsen. De FISA besloot om de komende maanden het selectiemechanisme, dat na het WK 2019 in de laatste olympische kwalificatieraces nog zal moeten gehanteerd worden, in overleg met de federaties drastisch bij te sturen.