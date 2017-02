VIDEO. Enkel Vidal knakt na wild duel

Barcelona-speler Aleix Vidal is minstens 5 maanden out door een zware enkelblessure. De man kwam tijdens de match tegen Alaves in bijzonder harde aanraking met de Fransman Theo Hernandez.

Tijdens het duel bleef de voet van Vidal steken, waarop zijn enkel knakte. Het verdict: een enkeloperatie, waardoor de Barcelona-speler 5 maanden out is. Hernandez kreeg voor het voorval geen gele kaart. Hij excuseerde zich na de match wel: “Ik vraag Vidal om vergiffenis. Ik wilde de bal spelen, maar zijn voet bleef in de grond steken. Ik zal me zeker vergewissen van zijn toestand.”