Geviseerde Van Aert negeert boeroepers in cross maar geeft criticaster op Twitter lik op stuk

Wout Van Aert had vandaag zijn dagje niet in Hulst. De wereldkampioen kon niet tippen aan de suprematie van Mathieu Van der Poel. Bovendien werd hij geconfronteerd met boegeroep. Toch nam hij het positief op. Dat bleek op Twitter.

De afsluiter van de Brico Crossen, de Vestingcross, vond plaats in het Nederlandse Hulst, net over de grens. Van der Poel won overtuigend voor Van der Haar en Van Aert. De wereldkampioen bleef aanvankelijk toch positief op Twitter: “De boeroepers heb ik genegeerd zodat ik kon genieten van de echte fans!”

De boeroepers heb ik genegeerd zodat ik kon genieten van de echte fans! #loveCX #thanks — Wout van Aert (@WoutvanAert) 12 februari 2017

Toen iemand op Twitter smalend reageerde, trok Van Aert echter in de tegenaanval. "Hoe zou die Wout van Aert in bed liggen? Per ongeluk het WK winnen om vervolgens naar huis te worden gereden door Mathieu van der Poel in bijna elke koers", van een zekere Jeroen Witte op Twitter schoot bij Van Aert in het verkeerde keelgat: "Ik slaap als een roosje Jeroen. Per ongeluk wereldkampioen worden... die kende ik nog niet!"

Ik slaap als een roosje jeroen. Per ongeluk wereldkampioen worden... die kende ik nog niet! https://t.co/VgZf4porLF — Wout van Aert (@WoutvanAert) 12 februari 2017

Van der Poel: "Hulst is een blijver" Winnaar Mathieu Van der Poel kon als thuisrijder in Hulst uiteraard wel genieten van heel wat steun: "Weer geweldig weekend achter de rug! Hulst is een blijver, nooit zag ik zoveel volk op een Nederlandse cross #cxleeft", tweette hij voor alle duidelijkheid nog vóór Van Aert zijn beklag deed over boeroepers...