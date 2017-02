Stuntaanbieding: gratis wagen bij aankoop appartement, ... maar er schuilt wel addertje onder het gras

Boom - Een man die zijn appartement in Boom maar niet verkocht krijgt, besloot om het over een andere boeg te gooien. Wie zijn appartement met garage koopt, krijgt er gratis een nieuwe wagen bij. Dat schrijft Het Laatste Nieuws.

Er schuilt echter wel een addertje onder het gras. De wagen die de koper erbij krijgt is wel degelijk een spiksplinternieuwe auto, maar het betreft een kleine Smart ter waarde van 10.000 euro.

Daar is ook een goede reden voor. Geen enkele grotere wagen past immers in de garage van het appartement. Een vervelende steunpilaar voor de garagepoort zorgt ervoor dat wagens die groter zijn dan een Smart niet kunnen parkeren. Zelfs met een kleine Smart is dat geen evidente klus.

Eigenaar Sam Hellemans werd op het idee gebracht door vastgoedkantoor De Huisleverancier. Het aanbod is wel enkel geldig tijdens de Openhuisdag van zaterdag 18 februari, tussen 14 en 16 uur. Meer info op dehuisleverancier.