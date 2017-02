16-jarige verraadt hennepkwekende ouders door nepgeweertje

Een 16-jarige jongen, die vrijdag ‘voor de grap’ met een nepwapen op de scholengemeenschap Were Di in Valkenswaard verscheen, heeft zijn hennepkwekende ouders daardoor verraden.

De scholengemeenschap kon absoluut niet lachen met de grap van de jongen en liet de jongen voor ondervraging meenemen door de politie. Die besloten een huiszoeking uit te voeren in de tiener zijn ouderlijke huis om te achterhalen of hij ook in het bezit was van echte wapens. Maar in plaats van geweren, messen of ander gevaarlijk tuig vonden de agenten er een heuse hennepkwekerij.

Het gezin, bestaande uit de vrouw, haar partner en vier kinderen (18,16, 12 en 10 jaar oud) dreigt nu op straat te belanden. Sinds een tijdje hanteert de stad Heeze-Leende namelijk een zogenaamde ‘Opiumwet’. Die schrijft voor dat drugspanden per direct gesloten worden en de bewoners het pand worden uitgezet.