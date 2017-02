Sarah reist naar de meest exotische locaties om foto’s te nemen met (zee)dieren

De Australische rechtenstudente Sarah Kohan heeft de afgelopen jaren ongeveer al haar schoolvakanties op reis doorgebracht. De 22-jarige, die ook vrijduiker is, houdt ervan foto’s te nemen van haar reizen en zegt dat Instagram veranderd heeft hoe we op reis gaan.

Vergis je niet, onder de looks van Sarah gaat een scherpe geest schuil. Ze studeert rechten in Australië, maar maakte al uitwisselingsprogramma’s af met Harvard en Columbia, twee van de meest gerenommeerde universiteiten ter wereld. In juli zou Sarah afstuderen en naar de Lage Landen willen afreizen voor een stage in het internationaal gerechtshof in Den Haag.

Ondertussen vindt de jonge vrouw ook nog eens de tijd om de wereld rond te reizen en de meest tot de verbeelding sprekende foto’s te posten op Instagram. Ze heeft er ondertussen al meer dan 245.000 volgers mee verzameld.

“Als ik onder water ben en met een walvis zwem, lijkt het alsof niets er nog toe doet. Een dier in zijn element zien en in staat zijn om met hen te interageren zonder dat ze bang zijn of zicht kwetsbaar voelen, dat is zo mooi”, vertelt ze.

Sarah zwemt al zeven jaar met haaien en maakte vorig jaar voor het eerst een duik met een walvis. Ze hoopt dan ook het stigma dat haaien met zich meedragen te verbreken. “Het zijn prachtige wezens en zo uniek. Mensen moeten altijd hun omgeving respecteren en waarderen dat het gewoon prachtige dieren zijn.”

Vroeger werkte ze als nanny tussen de schooluren door, maar eenmaal ze haar reizen begon te delen op Instagram, werd het veel makkelijker voor haar om banden te smeden met hotels en merken van zwempakken. Ook haar reizen betaalt ze niet meer helemaal zelf, door alle deals die ze kan sluiten, komt het meestal neer op een 50/50 verdeling.

Ze is er ook van overtuigd dat sociale media de manier waarop mensen reizen, heeft veranderd. “Ik denk dat het iedereen zijn eigen manier heeft gegeven om zijn uniek perspectief op verschillende locaties te delen. Als ik een trip plan, kijk ik altijd naar de getagde locaties en kijk ik wat andere mensen hebben gedaan, dat gebruik ik als inspiratie voor mijn eigen trips.”

