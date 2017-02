Ontspannen wandelen met Alpaca’s. Als we Facebook mochten geloven zouden 4000 mensen afzakken naar dit evenement van Alpacaspirit uit Dendermonde. De organisatie hield z'n hart vast, want er was eigenlijk maar plaats voor 16 deelnemers. Gelukkig hadden blijkbaar heel wat mensen voor de grap bevestigd op Facebook en kwamen er maar negen mensen opdagen. En zo hadden alle deelnemers rustig de tijd om te ontstressen met de dieren.