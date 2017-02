Auto glijdt 30 meter over vangrail door spekglad wegdek: “Net een achtbaan”

De sneeuwval heeft voor heel wat ongevallen gezorgd, zo ook in Nederland. Eén van de bizarste ongelukken was dat aan een afrit van de A10. Daar gleed een man, die samen met zijn moeder in de wagen zat, 30 meter over een vangrail.

Het voorval deed zelfs de politie van Amsterdam zo perplex staan dat ze erover berichtten op Twitter. Op de foto’s die het politieteam erbij postte is te zien hoe een rode auto midden op de vangrails staat. Een Nederlands nieuwsmedium kon verhaal halen bij de bewuste bestuurder. “Aan het begin van de oprit ligt nog een beetje sneeuw. Als je dan naar boven komt rijden, zie je dat niet echt. Dan kan je wel gaan sturen, maar dat heeft geen zin meer. Gewoon rechtdoor ben ik gegaan. De auto gleed best wel lekker door, moet ik zeggen. Het wals als een achtbaan.”