"We wachten nu al 6 maanden op verhoogde tegemoetkoming van overheid"

Brussel / Hasselt -

De FOD Sociale Zekerheid kampt met grote moeilijkheden. Sinds begin 2016 zouden één miljoen telefoontjes niet zijn beantwoord. Bovendien lopen de aanvragen voor toelages of parkeerkaarten lange vertragingen op. Oorzaak is de onderbezetting én vernieuwingen in de computersystemen. “Het is een zure appel”, zegt een woordvoerder. “Maar we moeten erdoorheen.”