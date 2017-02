Eisdenaar (33) opgepakt voor vandalisme aan honderdtal wagens

Lanaken / Maasmechelen - Er is een doorbraak in de zaak van het autovandalisme in Maasmechelen. De politie heeft deze middag een 33-jarige Eisdenaar opgepakt die verantwoordelijk is voor de beschadiging van een honderdtal wagens in de Tuinwijk in Eisden en de omgeving van de Pauwengraaf.

De man stak de banden van de wagens kapot en bekraste ook de carrosserie van meerdere auto’s. De doorbraak kwam er via buurtonderzoek dat volgde op een reeks van nieuwe beschadigingen aan auto’s in de nacht van vrijdag op zaterdag. Aan de hand van camerabeelden kon de man geïdentificeerd worden. De 33-jarige man ging ondertussen over tot bekentenissen en bleek alleen te hebben gehandeld. Hij is geen onbekende voor de politiediensten.