Islamofobie wakkert terrorisme aan, zegt hoofd van VN

De islamofobie die in sommige delen van de wereld tot uiting komt, wakkert het terrorisme aan, meent de secretaris-generaal van de Verenigde Naties.

“Een van de dingen die terrorisme aanwakkeren, is de uiting, in sommige delen van de wereld, van islamofobe gevoelens en van islamofoob beleid”, verklaarde Antonio Guterres zondag in Ryad op een gezamenlijke persconferentie met de Saoedische minister van Buitenlandse Zaken, Adel al-Jubeir.

“Het is het beste argument dat Daesh (de Arabische afkorting van Islamitische Staat) kan gebruiken om haar propaganda te voeren”, voegde hij eraan toe.

Guterres sprak volgens de Saoedische media met koning Salman en de belangrijkste Saoedische leiders over de regionale conflicten, met name in Syrië en Jemen. Hij wordt maandag in Dubai verwacht voor de World Government Summit.

