“Twee depanneurs voor één panne”

Hasselt / Lummen -

Autopech? Onze wegenwachters zijn al onderweg! Om ter snelst, soms zelfs met de vuist en de rekening is voor u. Vooral op de snelwegen gaat het hard tussen pechverhelpers à la Touring of VAB enerzijds en de van overheidswege aangeduide FAST-takeldienst anderzijds. Tot in het absurde toe, zo blijkt uit het verhaal van Tony Van Gelder.