Amper 57 procent doet nog eerste communie

Hasselt -

Vroeger deed je je communie. Of niet. Vandaag zijn de mogelijkheden eindeloos. Van communie of officieel vrijzinnig lentefeest tot een groot worden-feest op school of tripje naar keuze. Dat het aantal communicanten jaar na jaar achteruit gaat, verbaast niet. Dat de terugval van eerste communicantjes zo sterk is in Limburg, wél. In 2007 deed nog drie vierde van de 6/7-jarigen zijn of haar communie. Vorig jaar was dat nog ruim de helft van de kinderen van het eerste leerjaar. Dat blijkt uit een uitgebreide rondvraag van onze redactie bij alle parochies van Limburg.