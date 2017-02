Fabio Felline soleert naar zege in Trofeo Laigueglia

Fabio Felline voor een keer in de kleuren van de Italiaanse selectie. Foto: Photo News

De 26-jarige Italiaan Fabio Felline heeft zondag in eigen land de 54e editie van de Trofeo Laigueglia (cat. 1.BC) gewonnen. In zijn eerste koers van het seizoen haalde Felline het solo.

In de spurt voor de tweede plek klopte de Fransman Romain Hardy de Italiaan Mauro Finetto. Eerste Belg was Maxime Vantomme, zestiende op 1:19.

Felline staat op de loonlijst van Trek-Segafredo, maar in de Trofeo laigueglia verdedigde hij de kleuren van een Italiaanse selectie. Ook al beschikt hij over een stel snelle benen, toch koos Felline op het heuvelachtige parkoers van Laigueglia voor de aanval. Aan de streep had hij 25 seconden voorsprong op een achtervolgende groep van acht.

Uitslag

1. Fabio Felline (Ita) in 4u54:01

2. Romain Hardy (Fra) op 0:25

3. Mauro Finetto (Ita)

4. Matteo Trentin (Ita); 5. Cyril Gautier (Fra); 6. Francesco Gavazzi (Ita); 7. Arthur Vichot (Fra); 8. Matej Mohoric (Sln); 9. Mattia Cattaneo (Ita); 10. Romain Combaud (Fra) 0:29... 16. Maxime Vantomme 1:19; 21. Kevyn Ista 2:22; 32. Sebastien Delfosse 3:15; 36. Lawrence Naesen 4:29; 65. Antoine Warnier 10:12