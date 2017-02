Titelverdediger Tsjechië stoot door naar halve finales Fed Cup

Titelverdediger Tsjechië heeft zich zondag in Ostrava verzekerd van een plaats in de halve finales van de Fed Cup. De Tsjechische vrouwen klopten Spanje met 3-1.

Barbora Strycova (WTA 17) bezorgde Tsjechië het beslissende punt door met tweemaal 6-4 de Spaanse Lara Arruabarrena (WTA 70) te verslaan. Eerder op zondag had topspeelster Karolina Pliskova (WTA 3) nog een makkelijke zege geboekt tegen Garbine Muguruza (WTA 7), de sterkhoudster van Spanje. Het werd 6-2 en 6-2.

Muguruza bracht Spanje zaterdag op voorsprong door Strycova in drie sets (6-0, 3-6, 6-1) te verslaan. Tegen Arruabarrena bracht Strycova (6-4, 7-5) de bordjes wel meteen in evenwicht. Voor een plaats in de finale nemen de Tsjechen het op tegen Duitsland of de Verenigde Staten.