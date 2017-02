Vijf op een rij voor Van der Poel na demonstratie

Mathieu Van der Poel heeft de Vestingcross in het Nederlandse Hulst op zijn naam geschreven. Lars Van der Haar maakte het Nederlandse feest compleet met een tweede plaats. Wereldkampioen Wout Van Aert eindigde derde.

Topfavoriet Mathieu Van der Poel pakte uit met een blitzstart in de laatste Brico cross van het seizoen. De Nederlander hield zich niet in en fladderde meteen van de rest weg naast de vijver in Hulst. Drie renners slaagden erin de kloof met Van der Poel te dichten: Tom Meeusen, Wout Van Aert en Lars Van der Haar.

De verrassende Vincent Baestaens, goed op dreef, slaagde daar net niet in. Wout Van Aert wilde graag een eerste keer winnen in zijn nieuwe regenboogtrui, maar kende geen superdag. Van der Poel bleef druk zetten en reed weg van zijn medevluchters. In de achtervolging vormde zich een duo Van Aert-Van der Haar. Tom Meeusen moest daar even passen.

Van der Poel breidde snel zijn voorsprong uit tot een dertigtal seconden. In de achtervolging schudde Lars Van der Haar wereldkampioen Van Aert af. Van der Poel zette zonder problemen koers naar de overwinning. Van der Haar eindigde tweede voor wereldkampioen Van Aert.