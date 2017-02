Nikiforov moet na discutabele beslissing meteen inpakken op Grandslam judo in Parijs

Toma Nikiforov (IJF 16) is op de grandslam judo van Parijs al na een wedstrijd uitgeschakeld. In zijn openingsronde in de min 100 kg leek hij vlot te winnen van de Rus Kirill Denisov (IJF 21), maar dertig seconden voor tijd werd hij door de scheidsrechter bestraft voor een vermeende kaakslag. Ht protest van coach Frabice Flamand kende geen gehoor bij de jury.

De kamp tussen Nikiforov en Denisov leek wel eenrichtingsverkeer: alle aanvallen kwamen van Belgische zijde. Na één minuut leverde dat een eerste waza-ari op en nog eens een minuut later een tweede, waarvan iedereen dacht dat het een ippon was. “Als dat geen ippon was, dan zal ik er nooit nog een scoren”, oordeelde een verbolgen Nikiforov na afloop in de mixed zone.

Maar dertig seconden voor tijd volgde het drama: onze landgenoot werd uitgesloten voor een vermeende aanval. “Judo is een contactsport waar je gebruik maakt van alle lichaamsdelen om te kunnen winnen”, spuwde Nikiforov zijn gal. “Ik heb misschien zijn kaak wel geraakt maar het was zeker niet mijn bedoeling een kaakslag uit te delen. Door een ongelukkige beweging van mijn tegenstrever raakte ik toevallig zijn gezicht, meer niet. Ik heb de indruk dat de reglementen te pas en te onpas aangewend worden om de kleine landen te nekken en de grote te bevoordelen.”

Het staat vast dat Toma Nikiforov dichtbij zijn beste vorm zit. “Ik was naar Parijs gekomen in de overtuiging een paar kampen te kunnen winnen. Ik heb er geen probleem mee om te verliezen maar het moet wel op een correcte manier gebeuren en niet door een scheidsrechterlijke dwaling. De Rus liet een gil om pijn te ensceneren toen ik zijn kaak raakte in mijn poging om de kraag van zijn kimono te grijpen en toen werd ik uitgesloten.”

Coach Frabice Flamand vulde aan. “Dit is de eerste Grandslam waarop de nieuwe reglementen van toepassing zijn. Dat betekent dat scheidsrechters onder druk staan om zowel nieuwe als oude reglementen tot in de kleinste details toe te passen en dan krijg je dit soort gekke beslissingen.”