Zwitserland plaatst zich voor halve finale tegen Wit-Rusland

Zwitserland heeft zich zondag in Genéve voor de halve finales van de Fed Cup geplaatst. Belinda Bencic (WTA-81) bezorgde haar land het beslissende derde punt door Pauline Parmentier (WTA-64) met 6-3 en 6-4 te verslaan. Eerder op de dag had Timea Bacsinszky (WTA-16) in een slijtageslag met Kristina Mladenovic (WTA-31) met 7-6 (7/4), 4-6 en 7-5 aan het langste eind getrokken.

Zaterdag won Bacsinszky ook al met 7-5 en 6-4 van Alizé Cornet (WTA-43), maar moest Bencic met 6-3 en 6-4 de duimen leggen voor Mladenovic.

In de halve finales neemt Zwitserland het op 22 en 23 april op tegen Wit-Rusland, dat Nederland met 4-1 uitschakelde. Wit-Rusland speelt thuis. Frankrijk en Nederland spelen een play-off om het behoud in Wereldgroep I tegen een winnaar uit Wereldgroep II (Rusland, Oekraïne, Slovakije of België).