Lommelse veldrijdster 4 maanden na outing: "Deze man zou ik kiezen als onenightstand"

Vier maanden geleden outte Laura Verdonschot zich met een post op Instagram als lesbische. Sinds haar knappe tweede plaats op het BK bij de profs is de 21-jarige Lommelse wereldberoemd geworden in het veldritwereldje, en dus mocht Laura zaterdag niet ontbreken op het slotgala van de Superprestige in Middelkerke. Tijdens die tv-uitzending deed ze een opmerkelijke bekentenis.

Sergio nodigde naar aanleiding van het gala enkele veldrittoppers uit in zijn busje. Daar werden ze aan een onverwacht vragenvuur onderworpen. Maar toen Sergio aan Laura vroeg wie haar favoriete onenightstand is, bleef ook de presentator verbaasd achter. "Voor een onenightstand zou ik een man kiezen hoor! Neem dan maar Louis Talpe, dat vind ik wel een knappe man", aldus de jonge Lommelse.

.@WoutvanAert en co werden voor de Slotshow door een jolige Sergio naar een onbekende plaats gevoerd... ?? Meer zien: https://t.co/JEzIqu41V2 pic.twitter.com/38WqTcGSU7 — Play Sports (@playsports) 11 februari 2017