Oeps! Krant publiceert verkeerde foto van Trump

Brussel - Een krant in de Dominicaanse Republiek heeft bij een artikel over de Amerikaanse president Donald Trump en Israëlisch premier Benjamin Netanyahu, verkeerdelijk een foto van Trump-imitator Alec Baldwin gepubliceerd. De krant heeft al zijn verontschuldigingen aangeboden.

Baldwin imiteert Trump in het populaire televisieprogramma Saturday Night Live. De krant El Nacional heeft een foto van diens optreden nu verkeerdelijk gelinkt aan de Amerikaanse president zelf. De foto staat boven een artikel over de Israëlische nederzettingenpolitiek. Zaterdag publiceerde de krant al verontschuldigingen, “aan de lezers en iedereen die betrokken is”. Niemand op de redactie had de fout gezien, luidde het nog.

Saturday Night Live is niet het favoriete programma van Trump. “Niet grappig, de cast is vreselijk, altijd een complete mislukking. Echt slechte televisie”, tweette de Amerikaanse president ooit.