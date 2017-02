Klungelige trucker rijdt zich 5 keer vast in berm

Er is vrijdagmiddag om 16.15 uur nog net niet gejuicht door omstanders, maar na dik zes uur is de Oekraïense vrachtwagenchauffeur die zich in het Nederlands-Limburgse Heerlen vastreed in de modder van een zachte berm, eindelijk los.

De Oekraïener reed zich rond 10 uur vast in een bocht van een wandelweg, bij buurtschap Ten Esschen. De weg loopt parallel aan de stadsautoweg van Heerlen. De chauffeur wilde de stadsautoweg van Heerlen nemen in de richting van Aken. Hij sloeg echter een straat te vroeg rechtsaf. Daardoor kwam hij op de geasfalteerde wandelweg terecht. Het pad is te smal om met een vrachtwagen om te keren.

Al rond 13 uur had een bergingsbedrijf de truck met oplegger uit de berm getrokken. Maar de chauffeur reed zich daarna nog vier keer vast, aldus het bergingsbedrijf dat met twee wagens was uitgerukt.

Aan de lijdensweg van de chauffeur kwam nog geen einde. Hij moest vervolgens nog anderhalve kilometer achteruitrijden om op de doorgaande weg te komen en van daaruit op de autoweg richting Aken te raken.

Volgens een handvol omstanders heeft het de chauffeur de hele zaterdag aan stuurmanskunst ontbroken. Om verzekeringstechnische redenen mag alleen hij achter het stuur zitten. De truck en oplegger zijn geladen met mais om popcorn van te maken. De vrachtwagenbestuurder heeft inmiddels zijn weg kunnen vervolgen.