Het blijft nog even opletten voor gladheid op de weg, waarschuwt het KMI. Zondagochtend is het grijs en nevelig of mistig met vanaf het zuidoosten perioden van lichte smeltende sneeuw of tijdelijk eventueel wat sneeuw, geleidelijk overgaand in lichte regen. In het westen is het nog droog.

In de namiddag is er kans op wat regen over het westen maar elders blijft het grotendeels droog met stilaan opklaringen over het oosten en het centrum. Het wordt ook zachter met maxima van 5 graden in het westen tot 9 graden in de Belgisch Lotharingen. Er waait een matige oostenwind.

Zondagavond en -nacht blijft het droog met geleidelijk brede opklaringen. Mogelijk verschijnen er later plaatselijke lage wolken vanuit het oosten. De minima schommelen tussen +1 en -2 graden bij een matige oostelijke wind.