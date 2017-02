Freddy Loix: “Tot mijn 25e zat ik in de schulden”

De meest succesvolle Limburgse rallyrijder zal dit jaar niet meer aan de start staan van een race. Freddy Loix besloot vorig jaar om er na 27 jaar mee te stoppen. In De Zondag blikt hij terug op zijn carrière, die de Riemstenaar vooral in zijn beginjaren heel wat gekost heeft.

Op zijn vijftiende stopte Loix met school en met voetbal om in de garage van zijn vader te gaan werken. “Ik had een andere droom, ik wou mechanieker worden”, vertelt hij in de krant. Aanvankelijk beperkte de autosport zich tot het kartingcircuit, maar nadat hij zijn rijbewijs had behaald op zijn achttiende stapte hij over naar de rally. Daarvoor werkte Loix zich zelfs in de schulden.

Foto: JEFFREY GAENS

“Tot mijn 25e, toen ik een profcontract tekende bij Toyota. Je kon niet anders in die tijd. Als mechanieker verdiende je zo’n 750 euro per maand. Als ik zeg dat je 4.000 à 6.000 euro nodig had om een rally te rijden, dan weet je genoeg zeker? De passie moet heel diep zitten. Anders kan je niet bereiken wat ik bereikt heb. Let op: ik heb ook ongelooflijk veel steun gehad. Vrienden bijvoorbeeld die een deel van hun huwelijkscadeau gaven.”

Scheiding

Maar ook later in zijn carrière eiste de autosport veel van zijn persoonlijke leven. Zo gingen Loix en zijn vrouw Els, met wie hij twee kinderen heeft, vijf jaar geleden uit elkaar. “Je bent zowat 280 dagen per jaar weg van huis. Wij waren uit elkaar gegroeid. Ik wou actief blijven in de rally, terwijl zij een ander leven voor ogen had. Ik kan haar begrijpen, zij was vaak alleen. Maar vandaag is onze band zeer goed.”

Loix gaat nu aan de slag als marketingmanager bij MIG Motors en zal daarnaast nog nieuw Belgisch rallytalent begeleiden bij Skoda. Zijn grootste droom? “Nog een keer deelnemen aan de Dakar Rally. Als ik morgen budget vind, vertrek ik meteen. Helaas zijn de kosten zowat verdriedubbeld in vergelijking met tien jaar geleden.”